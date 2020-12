Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181220-1020: In zwei Tankstellen eingebrochen

Engelskirchen / GummersbachEngelskirchen / Gummersbach (ots)

Einbrecher hatten es in der vergangenen Nacht (18. Dezember) an zwei Tankstellen in Engelskirchen-Büchlerhausen und Gummersbach-Vollmerhausen auf Zigaretten abgesehen; ob die beiden Taten von den gleichen Tätern verübt wurden, kann die Polizei noch nicht sagen.

Zunächst hatten zumindest zwei Täter in Büchlerhausen gegen 01.40 Uhr die gläserne Eingangstüre der Tankstelle mit einem Vorschlaghammer zerstört. Sie betraten anschließend das Gebäude mit einem weißen Sack, den sie mit den erbeuteten Zigarettenschachteln füllten. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, dass die Täter den Sack in ein dunkles, relativ flaches Fahrzeug mit länglichen Rückleuchten luden, bevor sie in Richtung Engelskirchen-Ortskern davonfuhren. Beide Täter waren schwarz gekleidet und hatten ihr Gesicht mit einer Sturmhaube verdeckt.

In Vollmerhausen lag die Tatzeit zwischen 02.40 und 03.05 Uhr. Hier schnitten die Einbrecher in die aus Blech bestehende Außenwand einer Tankstelle an der Vollmerhauser Straße ein Loch, durch dass sie in die Geschäftsräume klettern konnten. Auch hier waren die Täter offenbar nur auf Tabakwaren aus, die sie in großer Menge entwendeten. Bitte wenden Sie sich an das Kriminalkommissariat in Gummersbach, wenn Sie im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Telefon: 02261 81990).

