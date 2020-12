Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181220-1019: Zigaretten bei Geschäftseinbruch erbeutet

ReichshofReichshof (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Donnerstag (17. Dezember) in ein Geschäft in Wildbergerhütte eingebrochen und hat sich dort mit Zigaretten versorgt. Der Unbekannte, der mit einer dunklen Hose und einer Kapuzenjacke bekleidet war, warf gegen 02.30 Uhr eine Schaufensterscheibe mit einem Stein ein. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie sich der Täter zum Kassenbereich begibt, dort anscheinend nur ausgewählte Zigarettenmarken aus einem Ständer nimmt und den Laden wieder verlässt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

