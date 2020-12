Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171220-1017: Kennzeichen gestohlen

Gummersbach / WaldbrölGummersbach / Waldbröl (ots)

Mit gestohlenen Kennzeichen haben sich Diebe in Gummersbach und Waldbröl davongemacht. In Gummersbach-Bernberg waren die Diebe am Mittwoch (16. Dezember) in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses der Straße "Meiseneck" aktiv. Hier kamen in der Zeit zwischen 17.00 und 18.15 Uhr die Kennzeichen GM - VM 3012 abhanden. In Waldbröl hatten es Diebe auf die Kennzeichen GM - EB 7815 abgesehen, die an einem in der Hardenbergstraße abgestellten schwarzen VW Golf angebracht waren. Hier lag die Tatzeit in der Nacht auf Donnerstag (16./17. Dezember). Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

