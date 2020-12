Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 161220-1014: Kennzeichen gestohlen

MarienheideMarienheide (ots)

Auf dem Parkplatz einer Schule in der Pestalozzistraße sind am Dienstagmorgen (15. Dezember) die Kennzeichen SU-J 2993 gestohlen worden. Die zu einem Opel Corsa gehörenen Nummernschilder haben die Diebe zwischen 07.30 und 11.30 Uhr entwendet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

