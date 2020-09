Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 20-jähriger flüchtet vor der Polizei Brake und gefährdet Personen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake wurden am Dienstag, 29. September 2020, auf einen Pkw-Fahrer auf der Oberrege, B212, in Elsfleth aufmerksam, der die Peterstraße gegen 23:30 Uhr mit seinem schwarzen VW in Richtung stadtauswärts mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr.

Aufgrund dessen beabsichtigten die Beamten eine Verkehrskontrolle durchzuführen und gaben dem Fahrer entsprechende Haltesignale.

Der Mann fuhr zunächst auf einen Parkplatz, sodass die Beamten ausstiegen und sich dem Pkw näherten. Währenddessen beschleunigte der Pkw-Fahrer unvermittelt und fuhr über den angrenzenden Gehweg zurück auf die Peterstraße. Dabei gefährdete er mehrere Fußgänger, die einen Zusammenstoß durch sofortiges Zurückweichen verhindern konnten.

Die Beamten nahmen daraufhin unverzüglich der Verfolgung des flüchtenden Pkw auf und konnten ihn letztendlich auf der B212 im Ortsteil Lienen zum Anhalten bewegen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Den 20-jährigen Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren. Der Pkw wurde aufgrund des Fahrens auf teils unwegsamen Geländes beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei Brake bittet Personen, die durch den 20-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

