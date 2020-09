Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall auf Parkplatz gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 29. September 2020, beschädigte eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin einen grauen Dacia, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Syker Straße Ecke Am Fuhrenkamp abgestellt war.

Gegen 16:45 Uhr parkte die unbekannte Frau mit ihrem Pkw, einem grauen Opel Corsa, aus ihrer Parklücke aus und beschädigte dabei den grauen Dacia, an dem ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Gegen die Frau wurden ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zeugen sowie die Pkw-Fahrerin werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

