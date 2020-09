Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Wildeshausen +++ Keine Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 29. September 2020, kam es an einem unbeschränkten Bahnübergang zwischen den Ortschaften Dünstrup und Rechterfeld in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug.

Gegen 13:15 Uhr fuhr ein 72-jähriger Mann aus Winsen (Luhe) mit seinem Pkw, einem schwarzen Chevrolet, an den unbeschrankten Bahnübergang heran, erblickte einen von links heranfahrenden Zug und bremste seinen Pkw ab.

Der Pkw des 72-Jährigen kam jedoch derart zum Stehen, dass die Fahrzeugfront ins Gleisbett hineinragte, sodass der vorbeifahrende Zug die Front des Pkw touchierte.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden am Pkw in noch unbekannter Höhe. Der Pkw war weiterhin fahrbereit. Am Zug entstand kein Schaden.

Zudem wurden glücklicherweise weder der 72-jährige Pkw-Fahrer noch die 12 Passagiere des Zuges verletzt.

Trotzdem wurde der betroffene Streckenabschnitt zunächst gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Gegen den 72-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

