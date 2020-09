Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Durchsuchungen und Festnahmen nach massiven Angriffen auf Einsatzkräfte Ende Mai - Dietzenbach

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 09.09.2020

Durchsuchungen und Festnahmen nach massiven Angriffen auf Einsatzkräfte Ende Mai - Dietzenbach

(fg) Nachdem es Ende Mai im Spessartviertel in Dietzenbach zu massiven Angriffen auf Einsatzkräfte (wir berichteten) kam, führte die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - gemeinsam mit der Kriminalpolizei in Offenbach, unter der Federführung der für die Ermittlungen eingesetzten Arbeitsgruppe "Wurf", in den frühen Morgenstunden umfangreiche Durchsuchungen in Dietzenbach durch.

Mehr als 100 Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Südosthessen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Mühlheim und Lich sowie des Polizeipräsidiums Südhessen waren im Einsatz. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen acht Beschuldigte im Alter von 14 bis 29 Jahren, welche alle ihren Wohnsitz in Dietzenbach haben.

Die Einsatzkräfte nahmen sieben Verdächtige vorläufig fest und stellten unter anderem Mobiltelefone sicher.

Details zu den noch andauernden Ermittlungen können derzeit nicht bekanntgegebenen werden. Es wird zum gegebenen Zeitpunkt nachberichtet.

Offenbach, 09.09.2020, Pressestelle, Felix Geis

