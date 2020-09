Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 06.09.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Vier Fahrzeuge aufgebrochen - Bruchköbel

In der Nacht zum Samstag, zwischen 23 und 8 Uhr, brachen Unbekannte in dem Wohngebiet nördlich der Hauptstraße in Bruchköbel insgesamt vier Autos auf. Die PKW unterschiedlicher Hersteller waren am Straßenrand geparkt. Die Innenräume der Fahrzeuge wurden durchsucht und es wurden aufgefundene Gegenstände von geringem Wert entwendet, es entstand überwiegend Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Personen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 06.09.20, Müller, PvD

