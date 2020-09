Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 05.09.20

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Täter stiegen tagsüber ein - Hanau und Klein-Auheim

In der Freigerichtstraße in Hanau und Am Flachsacker in Klein-Auheim kam es am Freitag zu zwei schadensträchtigen Wohnungseinbrüchen. An beiden Tatorten brachen die unbekannten Täter die Balkontüren auf und bemächtigten sich des Schmucks und Bargeldes in den Häusern. Dabei warteten sie nicht auf den Schutz der Dunkelheit, sie brachen tagsüber ein. Zusammengenommen erbeuteten der oder die Täter an den Tatorten Schmuck und Geld im Wert von über 100.000.- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vielleicht ist das Handeln der Einbrecher nicht unbeobachtet geblieben. Mögliche Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181/100-123 melden.

Offenbach am Main, 05.09.20, Arnd Bamberg, PvD

