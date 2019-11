Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: mehrere Autos beschädigt

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Basler Straße Lörrach mehrere geparkte Autos mutwillig erheblich beschädigt. Gegen 01.00 Uhr nachts meldete ein Eigentümer großflächige Lackkratzer auf der linken Seite seines Fahrzeugs, welche er soeben bei der Rückkehr an das Auto festgestellt hatte. Die Beamten fuhren vor Ort und stellten daraufhin insgesamt vier beschädigte Autos fest - alle mit tiefen Lackkratzern über die jeweils komplette linke Fahrzeugseite. Zudem waren an zwei der Autos Scheibenwischer abgerissen und eines wies einen platten Reifen auf. Der entstandene Schaden dürfte insgesamt bei mindestens 6.000 Euro liegen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach unter Telefon 07621/176-0 zu melden.

