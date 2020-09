Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Öffentlichkeitsfahndung nach einem EC-Karten-Diebstahl und missbräuchlicher Nutzung der EC-Karte

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am Freitag, 7. August 2020, die EC-Karte einer 55-jährigen Delmenhorsterin auf einem Parkplatz in Delmenhorst entwendete und anschließend einen Geldbetrag in einer Bankfiliale abhob.

Hinweise zu dem auf dem Foto abgebildeten Täter nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

Die Fotos zu dem unbekannten Täter sind auf der Internetseite des LKA Niedersachsen unter folgendem Link zu finden:

https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/delmenhorst-oeffentlichkeitsfahndung-nach-einem-ec-karten-diebstahl-und-missbraeuchlicher-nutzung-der-ec-karte-115024.html

