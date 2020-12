Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141220-1011: Kleinkraftrad gestohlen

MorsbachMorsbach (ots)

Ein mit einem technischen Defekt liegengebliebenes Kleinkraftrad haben Unbekannte von einem Tankstellengelände an der Krottorfer Straße gestohlen. Der 17-jährige Eigentümer hatte sein Kleinkraftrad gegen 20.45 Uhr am Samstag (12. Dezember) nach einem Defekt auf dem Gelände einer Tankstelle abgestellt. Als er sein Gefährt am Sonntagmittag abholen wollte, war das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 071NBZ verschwunden. Hinweise zum Verbleib nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell