Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131220-1007: Einbrecher blieben ohne Beute

RadevormwaldRadevormwald (ots)

In der Elberfelder Straße haben Kriminelle ein Fenster eines Wohnhaues eingeschlagen und sind auf diesem Weg in das Haus eingedrungen. Der Einbruch ereignete sich im Tatzeitraum zwischen 23 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Freitag (11. Dezember). Die Täter stiegen durch das Fenster in das Gebäude ein und gelangten so in den Hobbyraum des Hauses. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Eindringlinge keine Beute.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell