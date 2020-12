Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111220-1005: Zwei Tatverdächtige bei Automatenaufbruch gefilmt

WiehlWiehl (ots)

Einen Staubsaugerautomaten einer Waschstraße haben zwei Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (10. Dezember) im Industriegebiet Bomig aufgebrochen. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie zwei Männer um 04.10 Uhr Gelände der Waschstraße an der Straße "Am Verkehrskreuz" aufsuchen und vermutlich mit einem Schraubendreher den Staubsaugerautomaten aufbrechen. Dabei erbeuteten sie eine geringe Menge an Münzgeld. Einer der Täter hatte einen Vollbart, trug eine Brille und war mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Jogginghose, einer Strickmütze und weißen Sneakers bekleidet. Der schlank gebaute zweite Mann trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe und führte eine weiße Umhängetasche mit. Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

