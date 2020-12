Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091220 - 1002: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Nümbrecht, L38, Höhe Abzweig Brünglinghausen

NümbrechtNümbrecht (ots)

Am 09.12.2020 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 64-jähriger Waldbröler mit seinem Auto die L38 in Fahrtrichtung Wirtenbach. Kurz hinter dem Abzweig nach Brünglinghausen geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Auto eines 54-jährigen Nümbrechters zusammen, welcher den Zusammenstoß trotz eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern konnte. Bei dem Zusammenprall wurde beide Fahrer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Für die Zeiut der Unfallaufnahme und der Bergung der PKW wurde die L38 für den Verkehr komplett gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Zur Klärung des Unfallhergangs und der Ursache wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell