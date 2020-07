Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Stuttgart-Zuffenhausen

Korntal-Münchingen: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Gegen 17:55 Uhr kam es am Donnerstag auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) in Fahrtrichtung Stuttgart bei der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf Höhe Korntal-Münchingen zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Eine 44-Jährige befuhr mit ihrem VW die Parallelfahrbahn zur Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen und wollte vermutlich auf die Durchgangsfahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart wechseln. Hierzu bremste sie ihren Wagen bis zum Stillstand stark ab, was den beiden nachfolgenden Fahrzeugen nicht mehr gelang. In der Folge kollidierte ein 39-Jähriger in seinem Citroen zunächst mit dem VW der Frau und danach ein 38-Jähriger in seinem BWM mit dem Citroen des 39-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt und die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 44-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

