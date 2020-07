Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Zusammenstoß mit 6-jährigem Kind; BAB 8

Stuttgart - Flughafen/Messe: 17.500 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ehningen: Zusammenstoß mit 6-jährigem Kind

Am Donnerstag kollidierte gegen 18:00 Uhr in der Rheinstraße in Ehningen ein 6-jähriges Kind auf seinem Fahrrad mit dem Audi einer 23-Jährigen. Der Junge war auf dem Neckarweg unterwegs und wollte in Richtung Brigachweg weiter. Im Kreuzungsbereich mit der Rheinstraße kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen in ihrem Audi. In der Folge stürzte der 6-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden belaufen sich insgesamt auf etwa 2.650 Euro.

BAB 8 / Stuttgart - Flughafen/Messe: 17.500 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) kam es in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Plieningen am Freitag gegen 3:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem geschätzten Sachschaden von insgesamt etwa 17.500 Euro. Eine 37-Jährige fuhr mit ihrem Chevrolet und einem Anhänger auf der mittleren Fahrspur und überholte einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der 62-Jährige Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug zu weit nach links, so dass sein Lkw mit dem Anhänger der 37-Jährigen kollidierte. Anschließend schleuderte der Chevrolet samt Anhänger vor den Lkw und wurde noch einige Meter von dem Lkw über die Fahrbahn geschoben, bis beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Chevrolet musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell