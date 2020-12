Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111220-1004: Unfall mit 1,7 Promille

GummersbachGummersbach (ots)

1-7 Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 56-jährigen Autofahrer an, der am Donnerstagvormittag (10. Dezember) auf der Steinmüllerallee in einen Unfall verwickelt war. Der Gummersbacher war gegen 10.45 Uhr vom Forum aus kommend mit einem aus Richtung Fachhochschule einbiegenden PKW zusammengestoßen, der an der Einmündung durch die Regel "rechts vor links" bevorrechtigt war. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen und veranlassten einen Alkoholvortest, der mit 1,7 Promille deutlich positiv ausfiel. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

