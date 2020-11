Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-KlinkumWegberg-Klinkum (ots)

Unbekannte drangen am Dienstag, 17. November, zwischen 11 Uhr und 20 Uhr, durch ein Fenster in ein Haus am Adamsweg ein. Auf den ersten Blick wurde nichts entwendet.

