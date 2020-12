Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131220-1006: Kupferfallrohre gestohlen - Zeugen gesucht

ReichshofReichshof (ots)

Kupferfallrohre hatten Diebe in den letzten Tagen in Reichshof im Visier. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 20 Uhr und Samstagmorgen (12. Dezember) 8:15 Uhr montierten Unbekannte zwei Kupferfallrohre an einem Gebäude in der Siefener Stra0e ab. Bereits einige Tage zuvor, im Tatzeitraum vom Montag bis Dienstag (8. Dezember) ist in der Straße "An der Burg" in Bergerhof ein Kupferfallrohr an einer Garage gestohlen worden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell