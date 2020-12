Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131220-1010: Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht

BergneustadtBergneustadt (ots)

In der Enneststraße haben am Sonntagmorgen (13. Dezember) insgesamt zwölf Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Der Brand wurde um 8 Uhr durch Anwohner entdeckt. Das Feuer konnte von der Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus drohte zu keinem Zeitpunkt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

