Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zwei Kleintransporter gestohlen

Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Unbekannte stahlen in der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.10 Uhr, zwei silberfarbene Citroen Jumper von einem Gelände eines Unternehmens für Feuerungsbau an der Straße In der Beckuhl. Hierzu hatten sie einen Legi-Zaun aufgetrennt. Die Fahrzeuge sind auf die Kennzeichen DIN-IG 1 und DIN-IG 2 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 918100.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell