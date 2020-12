Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141220-1012: Ford Transit aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

GummersbachGummersbach (ots)

Aus einem Transporter eines Installationsbetriebes haben Unbekannte am Wochenende Werkzeuge gestohlen. In der Seßmarstraße schlugen die Täter zwischen 22.00 Uhr am Samstag (12. Dezember) und 13.30 Uhr am Sonntag eine Seitenscheibe des Transporters ein, um in das Fahrzeug zu gelangen. Dort bedienten sie sich an den aufbewahrten Werkzeugen und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

