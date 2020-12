Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kiosk zweimal binnen einer halben Stunde Schauplatz eines Raubdeliktes

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Binnen einer halben Stunde ist ein Kiosk in Hardterbroich-Pesch an der Lürriper Straße in der Nacht zum Samstag, 5. Dezember, zweimal zum Schauplatz eines Raubdeliktes geworden. Dabei ging es den unbekannten Tätern um alkoholische Getränke.

Im ersten Fall, kurz nach 1 Uhr, erlangte ein Täter eine Spirituosenflasche. Der Unbekannte hatte bei einem Gerangel einen Kioskangestellten geschubst und leicht verletzt. Danach floh der Mann, der als dunkelhäutig, etwa 30 bis 35 Jahre alt und einen schwarzen-Mund-Nasen-Schutz tragend beschrieben wird, mit der Beute zu Fuß in Richtung Platz der Republik, nachdem er zuvor das Opfer noch beleidigt hatte.

Im zweiten Fall, etwa eine halbe Stunde später, bedrohte ein Täter den Kioskinhaber mit einem Messer, um an alkoholische Getränke zu gelangen. Als eine Zeugin auf die Situation aufmerksam wurde, suchte der Unbekannte ohne Beute das Weite - zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Die Beschreibung des Mannes: circa 1,75 Meter groß, schmale Statur, Rastalocken, bekleidet mit hellgrauer Steppjacke.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

