Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe erbeuten als falsche Gesundheitsamtsmitarbeiter Schmuck

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Schmuck haben unbekannte Täter bei einem Trickdiebstahl am Samstag, 5. Dezember, gegen 15 Uhr im Stadtteil Giesenkirchen-Mitte an der Lorenz-Görtz-Straße erbeutet. Opfer war in diesem Fall eine 80-jährige Frau.

Nachdem es bei ihr geklingelt habe, so berichtete die Frau, habe sie die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufgedrückt. Eine unbekannte Frau sei die Treppe hinaufgekommen und habe sich - mit einer weißen Karte in der Hand - als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes ausgegeben. Es habe in der Nachbarschaft Corona-Fälle gegeben, habe sie behauptet. Die Bewohnerin müsse nun einige Angaben machen und Fragen beantworten. Im Wohnzimmer habe die Unbekannte sie dann in ein Gespräch verwickelt und schließlich nach einem Anruf auf ihrem Handy umgehend die Wohnung verlassen. Danach habe sie den Schmuckdiebstahl bemerkt, so die 80-Jährige.

Es ist anzunehmen, dass unbemerkt ein Komplize oder eine Komplizin der unbekannten Frau ebenfalls in die Wohnung gelangt und mit der Beute geflüchtet war.

Die Beschreibung der unbekannten Frau: etwa 35 Jahre alt, schwarze, lange Haare (mit einer Haarklammer hochgesteckt), sie trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und war bekleidet mit einem weißen Top, einer grauen, langen Strickjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhe. Sie soll akzentfrei deutsch gesprochen haben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

