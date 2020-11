Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

UlmUlm (ots)

Unter der Androhung von Pfefferspray und Elektroschocker war es am Samstagabend (28.11.2020) gegen 19:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 57-Jährigen und einem Sicherheitsmitarbeiter am Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 57-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar zunächst durch die Sicherheitskraft auf die korrekte Trageweise seiner wohl nicht richtig angelegten Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen worden, woraufhin sich offenbar zwischen den Männern eine verbale Streitigkeit entwickelte. Als der Reisende dem Bahnmitarbeiter wohl dabei zu nahe kam, stieß er den 57-Jährigen zunächst von sich weg. In der Folge drohte der Reisende dem DB-Mitarbeiter offenbar mit erhobenen Fäusten, sodass die Sicherheitskraft ihr Pfefferspray zog. Auch der 57-Jährige reagierte hierauf wohl unmittelbar und holte seinen mitgeführten Elektroschocker hervor. Ohne den Einsatz der beiden Gegenstände verließ der 57-jährige Mann schließlich die Bahnhofshalle, kehrte allerdings kurz darauf zurück. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Tatverdächtigen am Haupteingang und nahmen ihn mit auf das Revier. Trotz des Vorfalls wurde keiner der beteiligten Personen verletzt. Der im Alb-Donau-Kreis wohnhafte Mann durfte die Dienststelle nach Sicherstellung des Elektroschockers und Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder verlassen. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

