Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Von Jugendgruppe angegriffen

WendlingenWendlingen (ots)

Sechs bislang unbekannte Jugendliche haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (28.11.2020) drei 18-Jährige am Bahnhof Wendlingen angegriffen und verletzt. Nach derzeitigen Informationen kamen die späteren Geschädigten gegen 00:10 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S1 am Wendlinger Bahnhof an, als sie am dortigen Treppenaufgang von zwei unbekannten jungen Männern offenbar um Zigaretten gebeten wurden. Trotz der freiwilligen Herausgabe entwickelte sich unmittelbar danach eine verbale Auseinandersetzung. Die beiden Unbekannten kontaktierten hierauf offenbar telefonisch vier weitere junge Männer, die kurz darauf mit einer S-Bahn aus Herrenberg am Bahnhof Wendlingen eingetroffen sein sollen. Gemeinschaftlich schlug und trat die inzwischen sechsköpfige Jugendgruppe offenbar auf die drei 18-Jährigen ein. Hierbei soll einer der jungen Männer zudem einen Notfallhammer als Schlagwerkzeug benutzt haben. Unmittelbar nach der Tat trennten sich die Unbekannten und flüchteten zu Fuß in Richtung Stadtmitte und Heinrich-Otto-Straße. Die von einem unbeteiligten Zeugen alarmierten Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten die mutmaßlichen Täter trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr feststellen. Durch die Schläge und Tritte erlitt einer der 18-Jährigen mehrere blutende Verletzungen und Schwellungen im Gesicht, weshalb er im Nachgang von hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht wurde. Einer seiner Begleiter zog sich eine blutende Unterlippe zu, der andere blieb augenscheinlich unverletzt. Bei den Unbekannten soll es sich um junge Männer im Alter von etwa 18 Jahren handeln. Einer davon soll nach der Tat mit einer Bahn nach Nürtingen und im Anschluss mit einem Ruftaxi bis zum Spielplatz nach Frickenhausen-Linsenhofen gefahren sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Yannick Dotzek

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell