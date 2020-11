Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter attackiert Zugbegleiter

Uhingen / EbersbachUhingen / Ebersbach (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (26.11.2020) gegen 15:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann in einer Regionalbahn zwischen Uhingen und Ebersbach einen Zugbegleiter beleidigt und weggestoßen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollte der Fahrgast zunächst in einer Regionalbahn Richtung Stuttgart durch einen Go-Ahead-Mitarbeiter im Rahmen einer Fahrkartenüberprüfung kontrolliert werden. Hierbei soll der Reisende jedoch kein Ticket vorgezeigt, sondern den Mitarbeiter beleidigt und diesem Rassismus vorgeworfen haben. Als der geschädigte Kontrolleur daraufhin die Bundespolizei hinzurufen wollte, reagierte der Unbekannte offenbar sofort aggressiv und soll den Mitarbeiter beim Halt des Zuges am Bahnhof Ebersbach weggestoßen haben. Anschließend verließ der Täter den Zug und flüchtete offenbar zu Fuß in unbekannte Richtung. Erst später erschien der Bahnmitarbeiter auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart und erstattete Anzeige gegen den Reisenden. Bei dem derzeit Unbekannten soll es sich um einen circa 1,75 - 1,80 Meter großen Mann mit dunklen Haaren, dunklem Bart und dunkler Hautfarbe handeln. Bekleidet war er offenbar mit einem weißen Kapuzenpullover, einer blauen Jeansjacke und einer grauen Jogginghose. Zudem soll er eine grau-braune Basecap sowie einen Rucksack getragen haben. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Bundespolizei nun Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

