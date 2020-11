Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 49-Jähriger widersetzt sich Platzverweis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Aufgrund eines fehlenden Mund-Nase-Schutzes hat sich am gestrigen Sonntagnachmittag (22.11.2020) gegen 15:40 Uhr ein 49-jähriger Mann den polizeilichen Maßnahmen am Hauptbahnhof in Heilbronn widersetzt. Der 49-jährige deutsche Staatsangehörige war zunächst in der Haupthalle des Heilbronner Hauptbahnhofs durch eine Streife der Bundespolizei ohne erforderlichen Mund-Nase-Schutz angetroffen worden. Da der Mann nach erfolgter Ermahnung im Laufe der Personenkontrolle zunehmend aggressiver wurde, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis, dem er zunächst freiwillig nachkam. Kurz darauf erschien der 49-Jährige allerdings erneut, fertigte mit seinem Smartphone Lichtbilder der eingesetzten Beamten und beleidigte diese zudem. Als der Mann nun daraufhin zur Durchsetzung des ausgesprochenen Platzverweises aus dem Bahnhof geführt werden sollte, leistete er Widerstand gegen die Maßnahme und versuchte sich aus der Fixierung herauszuwinden. Der mit fast 3,4 Promille alkoholisierte Tatverdächtige musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt zum Bundespolizeirevier verbracht werden. Trotz des Vorfalls verblieben alle Beteiligten unverletzt. Der im Landkreis Heilbronn wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Aufgrund des fehlenden Mund-Nase-Schutzes wurde zudem das örtliche Gesundheitsamt zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens informiert.

