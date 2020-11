Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendlicher bewirft Frau und bespuckt Bundespolizisten

StuttgartStuttgart (ots)

Ein 16-Jähriger hat in der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag (20.11.2020) eine Frau im Stuttgarter Hauptbahnhof mit einer Flasche beworfen und anschließend die eingesetzten Polizisten bespuckt.

Gegen 00:15 Uhr beobachtete zunächst ein Zeuge den Jugendlichen dabei, wie er eine bislang unbekannte Reisende am Nordausgang des Hauptbahnhofs mit einer Bierflasche beworfen und bespuckt haben soll. Eine hierauf alarmierte Streife der Bundespolizei traf den offensichtlich alkoholisierten Jugendlichen noch vor Ort an und unterzog ihn einer Identitätsfeststellung. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann zudem als vermisst gemeldet worden war und nahmen ihn daher in polizeilichen Gewahrsam. Auf dem Weg zum Polizeirevier schrie der 16-Jährige umher, ließ sich zu Boden fallen und wehrte sich gegen die Polizeibeamten, weshalb er schließlich gefesselt zur Dienststelle geführt werden musste. Auf dem Polizeirevier spuckte der Jugendliche zudem unentwegt nach den Einsatzkräften und griff einer Beamtin während der Maßnahmen in den Intimbereich. Im Laufe des darauffolgenden Gewahrsams begann der 16-Jährige sich mehrfach zu übergeben, weshalb ihn Rettungskräfte unter Begleitung einer Streife zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus verbrachten. Da er hierbei wiederum um sich schlug und sich zudem selbst zu verletzen versuchte, wurde er letztlich in eine Fachklinik eingeliefert.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen sucht die Bundespolizei nun die bislang unbekannte Reisende sowie weitere etwaige Geschädigte des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell