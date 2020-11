Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung des Amtsgerichts Böblingen und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Festnahmen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs

Ermittlungsbeamte der Bundespolizei haben am heutigen Mittwochmorgen (18.11.2020) Untersuchungshaftbefehle gegen drei Männer im Alter von 21, 21 und 22 Jahren vollstreckt.

Die beiden 21-jährigen türkischen und italienischen Staatsangehörigen sowie der 22-jährige syrische Staatsangehörige stehen im dringenden Tatverdacht, an einem besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs beteiligt gewesen zu sein. Unter Einsatz von Schlagwerkzeugen und Reizstoffen hatten am 28.11.2019 zwei Tätergruppierungen am Haltepunkt Renningen-Süd wechselseitig aufeinander eingewirkt. Neben der Beschädigung von zwei abgestellten Fahrzeugen, war zudem eine unbeteiligte Reisende verletzt worden. Im Zuge von anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte umfangreiches Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. (Pressemitteilung vom 28.01.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/4504477).

Polizeibeamte der Bundespolizei nahmen die drei Tatverdächtigen am heutigen Morgen an ihren Wohnsitzen bzw. Aufenthaltsorten in Renningen und Magstadt fest. Noch am selben Tag wurden die drei Männer dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Böblingen vorgeführt, welcher den Haftbefehl des 22-Jährigen in Vollzug setzte. Bundespolizisten verbrachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Die beiden 21 Jahre alten Männer wurden gegen Auflagen wieder auf freien Fuß entlassen.

