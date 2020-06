Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen - Kripo untersucht Brand einer Stallung

Kaarst (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen geriet in der Nacht zum Mittwoch (24.06.) eine Stallung auf einem Gestüt "An der Lauvenburg" in Brand. Gegen 00:40 Uhr wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Bei Eintreffen der Rettungskräfte standen Teile der Halle, die zum Lagern von Material genutzt werden, in Flammen. Ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Beamte des Neusser Fachkommissariats haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell