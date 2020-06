Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gelber "Cat" Radlader vom Baustellengelände gestohlen

Korschenbroich (ots)

Von einem Firmengelände an der Gilleshütte in Korschenbroich stahlen bislang unbekannte Täter einen gelben Radlader mit Siebschaufel. Die Arbeitsmaschine des Herstellers Caterpillar, Typ 908H, wurde nach ersten Erkenntnissen vom Gelände und weiter über die Landstraße 381 in Richtung Mönchengladbach gefahren. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (23.06.), 16:30 Uhr, und Mittwoch (24.06.), 08:00 Uhr.

Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei (Kriminalkommissariat 14) unter der Telefonnummer 02131 300-0.

