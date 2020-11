Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 34-Jähriger leistet Widerstand

StuttgartStuttgart (ots)

Ein 34-Jähriger hat am Samstag (21.11.2020) gegen 15:30 Uhr Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen am Stuttgarter Hauptbahnhof geleistet, nachdem er versucht hatte einen Zug zu beschädigen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der italienische Staatsangehörige offenbar zunächst durch eine Streife der DB-Sicherheit dabei festgestellt worden, wie dieser am Bahnsteig gegen einen abgestellten Zug trat und wohl anschließend ins Gleisbett urinierte. Bei Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei weigerte der 34-jährige sich auszuweisen und reagierte zudem aggressiv auf die Ansprache der Beamten. Der mit 1,6 Promille alkoholisierte Mann sollte daraufhin zwecks Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht werden. Auf dem Weg dorthin leistete der 34-Jährige anhaltend und vehement Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, indem er fortlaufend versuchte sich aus seiner Fixierung zu befreien, den Polizisten ein Bein stellte und sich mehrfach fallen ließ, sodass ihn die Beamten teilweise tragen mussten. Weiterhin beleidigte er die Einsatzkräfte. Der zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehende Mann wurde auf dem Revier einem Arzt vorgestellt und anschließend zunächst in Gewahrsam genommen. Nachdem er sich zu einem späteren Zeitpunkt beruhigt hatte, durfte der Wohnsitzlose nach Zahlung einer Sicherheitsleistung die Dienststelle wieder verlassen. Er muss nun u.a. mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

