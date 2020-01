Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200115.1 Itzehoe: Unter Alkoholeinfluss zum Kindergarten

Itzehoe (ots)

Unverantwortlich. Am Dienstag hat eine unter dem Einfluss von Alkohol stehende Großmutter ihr Enkelkind mit dem Auto von einem Kindergarten im Itzehoer Umland angeholt. Sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Nach einem Zeugenhinweis überprüften Polizeibeamte zur Mittagszeit die Fahrerin eines Minivans an einer Wohnanschrift in Itzehoe. Sie sollte zuvor ihren Enkel an einer Kindertagesstätte abgeholt und mit dem Wagen davongefahren sein. Die Einsatzkräfte trafen die Betroffene an, die zwar einräumte, die Autofahrt unternommen, aber keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwillig vor Ort absolvierter Atemalkoholtest lieferte allerdings ein Ergebnis von 0,55 Promille. Da das Pusten mit dem gerichtsverwertbaren Gerät später auf der Dienststelle nicht gelang, musste sich die Rentnerin einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Die Itzehoerin wird sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss verantworten müssen - zudem erfuhr die Betroffene eine eindringliche Ermahnung, was den Umgang mit Alkohol und das gleichzeitige Betreuen eines Kindes anging.

