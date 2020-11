Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 40-Jähriger leistet Widerstand

StuttgartStuttgart (ots)

Ein 40-jähriger Mann wurde am gestrigen Mittwochabend (25.11.2020) gegen 19:45 Uhr in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er zuvor im Stuttgarter Hauptbahnhof randalierte und sich den Maßnahmen von Bundespolizisten widersetzte. Nach derzeitigen Informationen wurde der Reisende gegen 19:45 Uhr von einem Zugbegleiter eines Regionalzuges von der anstehenden Fahrt Richtung Tübingen ausgeschlossen, da er sich zuvor aggressiv verhalten haben soll. Beim Eintreffen einer von der Deutschen Bahn alarmierten Streife der Bundespolizei verhielt sich der bereits Polizeibekannte anhaltend aggressiv, warf sein mitgeführtes Fahrrad umher und trat gegen einen Mülleimer, weshalb die Beamten ihm einen Platzverweis für den Hauptbahnhof aussprachen. Als er diesem nicht nachkam, fixierten ihn die Polizisten und wollten ihn aus dem Bahnhof verbringen. Hierbei wehrte sich der 40-jährige deutsche Staatsangehörige, weshalb er letztlich gefesselt und zum Bundespolizeirevier verbracht wurde. Nachdem sich der mit 1,9 Promille alkoholisierte Mann auf der Dienststelle beruhigt hatte, entließen ihn die Beamten nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Nur kurze Zeit später fiel der Wohnsitzlose erneut im Hauptbahnhof auf, als er aus unbekannten Gründen ein Werbeschild in den Gleisbereich warf. Die Streife nahm den 40-Jährigen letztlich in Polizeigewahrsam, wo er die restliche Nacht verbringen musste. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

