Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Issum (ots)

Am Freitag den 23.10.2020 im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße An de Krütpasch. Im Haus wurden in diversen Räumen zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt. Zum erlangtem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.

