Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag den 23.10.2020 im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 23:50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Helene-Weber-Strasse ein. Hierzu drückten sie zunächst die Jalousien einer Terrassentür nach oben und hebelten diese anschließend auf. Im Haus wurden zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden neben 2 Flaschen Spirituosen auch eine goldene Armbanduhr entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830.

