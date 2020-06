Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Quad verunglückt

53909 Zülpich-Schwerfen (ots)

Am Sonntagabend (20.50 Uhr) befuhr eine 20-Jährige aus Zülpich mit ihrem 18-jährigen Bekannten aus Zülpich mit ihrem Quad einen Feldweg an der Kreisstraße 10 bei Schwerfen. Offenbar aufgrund der Fahrbahnunebenheiten verlor die 20-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Die 20-Jährige wurde unter dem Quad eingeklemmt und durch Ersthelfer befreit. Wegen ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

