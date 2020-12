Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher verschmähen Wechselgeld und fliehen ohne Beute

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte im Stadtteil Giesenkirchen-Mitte an der Konstantinstraße - begangen irgendwann im Zeitraum zwischen Donnerstag, 3. Dezember, 23.45 Uhr, und Freitag, 4. Dezember, 8 Uhr - haben die unbekannten Täter ganz offensichtlich das in der offenen Kasse vorgefundene Münzwechselgeld verschmäht: Sie verließen das Lokal wieder, ohne etwas mitzunehmen.

Eingedrungen waren die Täter in das Objekt, indem sie eine Tür aufgehebelt hatten.

Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach übermittelt werden. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell