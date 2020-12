Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171220-1016: Schaufensterscheiben hielten Einbrechern stand

WaldbrölWaldbröl (ots)

In einen Handel mit Forst- und Gartengeräten wollten Unbekannte in der vergangenen Nacht (17. Dezember) in Waldbröl-Biebelshof einbrechen.

Gegen 01.25 Uhr hatten die unbekannten Täter versucht mehrere Schaufensterscheiben des an der Siegener Straße gelegenen Geschäftes einzuschlagen. An den Scheiben entstand zwar ein hoher Schaden, das Sicherheitsglas blieb aber soweit intakt, dass die Täter nicht in die Geschäftsräume eindringen konnten. Die Täter, die mit einem Fahrzeug an das Geschäft herangefahren waren, flüchteten ohne Beute. Für Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

