Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171220-1018: Licht von Betlehem hält bei der Oberbergischen Polizei Einzug

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Oberbergischer KreisOberbergischer Kreis (ots)

Seit über 20 Jahren findet das Friedenslicht von Betlehem den Weg zur Oberbergischen Polizei. Auch in diesem Jahr können Bürgerinnen und Bürger das Licht auf den Wachen in Gummersbach, Waldbröl und Wipperfürth abholen. "Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit möchten wir dieses Symbol für ein friedliches Miteinander nicht missen", sagte Landrat Jochen Hagt am Donnerstag (17. Dezember), als Polizeiseelsorger Norbert Schmitz das Licht zur Wache nach Gummersbach brachte.

Die Reise des Friedenslichtes von der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem in die ganze Welt geht auf eine im Jahr 1986 vom österreichischen Rundfunk ins Leben gerufenen Aktion hervor und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Frieden überwindet Grenzen". An der Flamme des auf den Wachen gut behüteten Lichtes kann sich jeder seine Kerze oder sein Öllicht anzünden und so das Licht aus der Geburtsgrotte Jesu nach Hause holen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell