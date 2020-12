Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181220-1021: Einbrecher flüchtet mit Geld und Schmuck

WaldbrölWaldbröl (ots)

Einen Einbrecher hat am Donnerstagabend (17. Dezember) eine Bewohnerin in ihrer Wohnung am Homburger Weg überrascht.

Die Bewohnerin eines Sechsfamilienhaus hatte gegen 19.40 Uhr komische Geräusche aus ihrem Schlafzimmer gehört. Als sie nachschaute, konnte sie noch eine mit einem braun-beigen Kapuzenpullover bekleidete Person erkennen, die vom Schlafzimmerbalkon sprang und in Richtung der Bahngleise flüchtete. Der Täter hatte die offene Balkontüre zum Einstieg genutzt und im Schlafzimmer Geld und Schmuck erbeutet. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

