Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181220-1022: Polizei sucht Unfallbeteiligten

GummersbachGummersbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße Niederseßmar musste am Freitagmorgen (18. Dezember) ein 55-jähriger Pedelecfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden; der Mann musste wegen einem abbiegenden Auto bremsen und stürzte.

Der aus Wiehl stammende Radfahrer war gegen 07.55 Uhr auf der Kölner Straße von Vollmerhausen aus kommend in Richtung Bergneustadt gefahren und nutzte dabei den linksseitig der Straße befindlichen Radweg. Als er sich kurz vor der Einmündung mit der Ahlefelder Straße befand, bog ein aus Richtung Niederseßmar kommender Minivan nach rechts in die Ahlefelder Straße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 55-Jährige so stark ab, dass er mit dem Pedelec zu Fall kam und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Das Auto setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell