Polizei Paderborn

POL-PB: Gegen parkenden LKW geprallt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf dem Berliner Ring in Paderborn hat sich ein Autofahrer am Mittwochmittag leichte Verletzungen zugezogen. Der 40-Jährige war gegen 12.30 Uhr in Richtung Ludwigsfelder Ring unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache kollidierte er mit einem am rechten Straßenrand geparkten LKW. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Der Fahrer des Fiats wurde leichtverletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

