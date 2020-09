Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer fährt auf LKW auf

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Detmolder Straße in Paderborn hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 55-Jährige war stadtauswärts auf dem rechten von zwei Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender LKW mit Anhänger an einer roten Ampel gehalten hatte, fuhr auf diesen auf und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Während der Unfall- und Bergungsmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen der Detmolder Straße zeitweise gesperrt.

