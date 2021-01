Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Opferstock mit Bargeld entwendet

Lennestadt (ots)

Zwischen 8.30 Uhr und 17.46 Uhr am Sonntag (17. Januar) hat ein unbekannter Täter einen Opferstock aus einer Kirche in der Kirchstraße in Welschen-Ennest in Kirchhundem entwendet. Dieser enthielt Bargeld. Zudem wurde eine Tischdecke gestohlen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell