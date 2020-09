Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

TUT) Arbeitsunfall auf Baustelle (07.09.2020)

Dürbheim (ots)

Schwere Verletzungen erlitt der 41 Jahre alte Mitarbeiter eines Zimmereifachbetriebes, der am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei der Ausführung von Dachsanierungsarbeiten an einem Wohngebäude in der Balgheimer Straße auf eine nicht unterdeckte Holzfaserplatte trat, die unter seinem Körpergewicht einbrach.

Der Geschädigte stürzte durch einen Zwischenraum etwa fünf Meter tief in den sich darunter befindlichen Treppenöffnungsschacht und blieb dort zunächst bewusstlos liegen.

Der Verunglückte wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen mit Einsatz einer Drehleiter geborgen und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen, wo er in stationäre Behandlung genommen wurde.

