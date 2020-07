Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Landkreis Rottweil) Holzhütte durch Brand total zerstört (27.07.2020)

Dornhan (ots)

Vermutlich heiße Asche war die Ursache für einen Brand, der am Montag gegen 13 Uhr in der Kleingartenanlage zwischen Dornhan und Fürnsal ausgebrochen war. Trotz des sofortigen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Dornhan brannte eine Holzhütte komplett nieder. Ein Baum wurde ebenfalls beschädigt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass heiße Glut am besten mit Wasser oder Sand abzulöschen ist und diese im Grill bis zur vollständigen Abkühlung belassen werden soll.

